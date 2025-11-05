Германия запретит въезд россиянам с небиометрическими паспортами

Германия запретит въезд на территорию страны гражданам РФ с небиометрическими загранпаспортами («старого образца»). Сообщение об этом появилось на сайте посольства Германии в России.

Запрет начнет действовать с 1 января.

Для обладателей биометрических паспортов («нового образца») правила въезда не изменятся.

Германия станет восьмой европейской страной, которая запрещает въезжать на свою территорию по небиометрическим паспортам. Ранее аналогичные запреты ввели Дания, Чехия, Франция, Эстония, Латвия, Литва и не входящая в ЕС, но входящая в Шенгенскую зону Исландия.