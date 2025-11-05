ФСБ заявила, что задержала жителя Москвы, собиравшего данные об «оппозиционных россиянах» для одной из стран НАТО

Житель Москвы задержан из-за сбора данных об «оппозиционно настроенных» россиянах и передаче информации спецслужбе страны НАТО, заявили в ФСБ.

Имя задержанного не называется. По данным ФСБ, ему 37 лет. В российской спецслужбе утверждают, что он «инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО», которому и передал собранные «анкетные данные и сведения» об оппозиционных россиянах «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК). Он заключен под стражу, но когда было вынесено решение — не сообщается.