Умер телеведущий Юрий Николаев

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил артист балета Николай Цискаридзе в своем телеграм-канале. Смерть ведущего подтвердили ТАСС в семье Николаева.

«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько! Давайте вместе вспомним. Светлая память», — написал Цискаридзе.

Максим Шеметов / ТАСС / Profimedia

По информации телеграм-канала Mash и телеканала РЕН ТВ, ведущему стало плохо дома утром 4 ноября, его доставили в одну из больниц Москвы, где он и умер. Shot утверждает, что у Николаева было тяжелое заболевание легких.

Юрий Николаев начал карьеру на телевидении в 1973 году. Он в разное время работал ведущим развлекательных программ на российских федеральных каналах. Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».