В одной из больниц Лондона после продолжительной болезни умер миллиардер, глава индийского конгломерата Hinduja Group Гопичанд Хиндуджа, со ссылкой на источники сообщает The Financial Times. О смерти бизнесмена также пишут The Guardian и NDTV. Гопи Хиндудже было 85 лет.

Sanjay Borade / Mint / Getty Images

Гопи Хиндуджа в 1959 году присоединился к семейному бизнесу, основанному в Индии и Иране в начале XX века. Он помог превратить скромную торговую компанию в крупный конгломерат, пишет FT. Сейчас Hinduja Group, как отмечает издание, инвестирует «во все»: банковские услуги, недвижимость, нефть, сферу развлечений и коммерческие транспортные перевозки.

Хиндуджа и его старший брат Сричанд переехали в Лондон в 1980-х годах, откуда и управляли Hinduja Group. Сричанд умер в 2023 году.

В 2024-м семья была замешана в громком скандале. Суд в Швейцарии приговорил членов семьи Хиндуджа к тюремному заключению по обвинению в эксплуатацию работников, которых те привезли из Индии. Пракаш и Камаль Хиндуджа (брат и невестка Гопи Хиндуджа) получили по четыре с половиной года, их сын Аджай и его жена Намрата — по четыре года.

В 2025 году Гопи Хиндуджа и его семья возглавили список самых богатых людей Великобритании по версии The Sunday Times. Издание оценило их состояние в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов (46 миллиардов долларов).