Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет, сообщает CNN.

Win McNamee / Getty Images

Чейни работал в администрациях четырех президентов США. В 1989-1993 годах он занимал пост министра обороны США. С 2001 по 2009 год в течение двух сроков был вице-президентом США в администрации Джорджа Буша-младшего.

CNN характеризует республиканца Чейни как «самого влиятельного вице-президента современной Америки» и «главного архитектора войны с террором», сыгравшего ключевую роль во вторжении США в Ирак.

В последние годы жизни Чейни, оставаясь убежденным консерватором, подвергся остракизму в Республиканской партии из-за жесткой критики Дональда Трампа, которого он называл «трусом» и «величайшей угрозой республике за всю историю», пишет CNN.

На протяжении десятилетий у Чейни были регулярные сердечно-сосудистые заболевания, он перенес несколько сердечных приступов. В 2012 году Чейни сделали операцию по пересадке сердца.