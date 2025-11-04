Путин учредил День коренных народов России

В России появятся День языков РФ и День коренных малочисленных народов РФ. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин.

День коренных малочисленных народов будет отмечаться 30 апреля. Согласно указу Путина, он установлен в целях сохранения «традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры» коренных народов.

День языков народов РФ будет отмечаться 8 сентября.

Коренные малочисленные народы — это этнические общности численностью менее 50 тысяч человек, проживающие на территориях расселения предков и сохраняющие традиционный образ жизни. Всего в России насчитывается около 315 тысяч представителей коренных малочисленных народов. Крупнейшим из них по численности являются ненцы (49,8 тысячи человек), которые живут, в основном, в Тюменской и Архангельской областях.