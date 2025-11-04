Из App Store пропала версия Telegram для macOS

Из магазина приложений Apple пропала версия Telegram для операционной системы macOS.

Приложение невозможно обновить или найти поиском в App Store. Ссылка на приложение с сайта Telegram также стала нерабочей.

При этом в App Store доступна версия мессенджера на мобильной iOS для айфонов и айпадов, а также еще одно официальное приложение для macOS — Telegram Lite.

Установочный файл десктопной версии Telegram можно скачать с сайта мессенджера.

«Медуза» направила запрос в пресс-службу Telegram о причинах исчезновения macOS-версии мессенджера из App Store, но пока не получила ответа.