Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари

Король Карл III посвятил 50-летнего футболиста Дэвида Бекхэма в рыцари на церемонии в Виндзорском замке в Беркшире, сообщает «Би-би-си».

Бывший капитан сборной Англии по футболу удостоен рыцарского звания за свои заслуги перед футболом и британским обществом.

Jonathan Brady / PA / AP / Scanpix / LETA

Бекхэм заявил, что очень гордится посвящением в рыцари:

Люди знают, насколько я патриотичен — я люблю свою страну. Я всегда говорил, насколько важна монархия для моей семьи. Мне посчастливилось путешествовать по всему миру, и все люди хотят со мной поговорить только о нашей монархии. Я горжусь этим.

В Виндзорском замке к Бекхэму присоединились его жена Виктория и родители Сандра и Дэвид.

Дэвид и Виктория Бекхэм в Виндзорском замке, 4 ноября 2025 года Andrew Matthews / AFP / Scanpix / LETA

Виктория Бекхэм, которая в 2017 году получила звание Офицера Ордена Британской империи за заслуги в области моды, сама разработала и сшила костюм, в котором ее муж появился на церемонии. «[Король Чарльз] был очень впечатлен моим костюмом», — отметил Бекхэм.

Дэвид Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан», ПСЖ, «Лос-Анджелес Гэлакси». В составе «Юнайтед» он шесть раз выигрывал английскую Премьер-лигу, а в 1999 году выиграл Лигу чемпионов. Он провел 115 матчей за сборную Англии и забил 17 голов. В настоящее время Бекхэм — совладелец американского футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.