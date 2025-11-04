Bloomberg: Apple готовит бюджетный макбук с процессором от айфона. Он будет стоить около 600 долларов

Компания Apple разрабатывает бюджетный ноутбук, сообщило 4 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Устройство будет предназначено для пользователей, которые просматривают веб-страницы, работают с документами, занимаются простым редактированием мультимедиа и прочими задачами, не требующими больших ресурсов.

Собеседники агентства рассказали, что устройство с кодовым названием J700 сейчас активно тестируют в Apple, оно находится на ранней стадии производства у зарубежных поставщиков. Компания планирует выпустить макбук в первом полугодии 2026 года.

Как пишет автор Bloomberg Марк Гурман, в ноутбуке будут использованы менее продвинутые компоненты, он получит процессор от айфона и LCD-дисплей более низкого качества. В устройстве используют самый маленький экран из всех текущих ноутбуков Mac, он будет немного меньше 13,6 дюйма, используемого в MacBook Air.

Apple впервые использует в Mac процессор от айфона, а не чип, разработанный специально для компьютера. Как отмечает Bloomberg, внутренние тесты, проведенные в компании, показали, что чип смартфона может работать лучше, чем оптимизированный для Mac M1, который использовался в ноутбуках несколько лет назад. Ранее Apple применяла чипы iPhone для iPad, но несколько лет назад перешла на процессоры серии M для более высококлассных моделей.

По информации Bloomberg, бюджетный макбук планируют продавать по цене «значительно ниже тысячи долларов». Ожидается, что он будет стоить примерно 600 долларов — как iPad начального уровня в сочетании с Magic Keyboard Folio или Chromebook на ChromeOS.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Apple впервые выйдет на рынок недорогих ноутбуков. Исторически компания фокусировалась на устройствах премиум-класса с высокой рентабельностью.

В третьем квартале 2025 года Apple занимала около 9% мирового рынка персональных компьютеров. У нее четвертое место в отрасли после Lenovo, HP и Dell, которые продают устройства на базе Windows или ChromeOS.

