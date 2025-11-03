ВСУ в четвертый раз с начала осени атаковали беспилотниками Саратовский НПЗ

Украинские военные атаковали беспилотниками Саратовский нефтеперерабатывающий завод, входящий в структуры «Роснефти». Об этом пишет Astra со ссылкой на анализ видео с места удара.

Жители Саратова в местных пабликах в ночь на 3 ноября сообщали о взрывах, сиренах тревоги и работе ПВО. Работа аэропорта города ночью на несколько часов была остановлена.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате над Саратовской областью 29 дронов. Официально о последствиях атаки власти не сообщали.

Саратовский НПЗ подвергается ударам украинских дронов в четвертый раз с начала осени. До этого атаки происходили 16 и 20 сентября, а также 20 октября.