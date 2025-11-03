В результате землетрясения в Афганистане погибли 20 человек, сотни получили ранения

На севере Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Reuters.

Эпицентр землетрясения находился вблизи города Мазари-Шариф с населением около 523 тысяч человек.

По данным властей, погибли по меньшей мере 20 человек, около 320 получили ранения. Официальные лица предупредили, что число жертв может возрасти по мере прибытия спасателей в наиболее отдаленные районы.

В Мазари-Шарифе в результате землетрясения была повреждена Голубая мечеть — одна из главных святынь Афганистана и предполагаемое место погребения халифа Али, двоюродного брата пророка Мухаммада.

В Афганистане регулярно происходят сильные землетрясения, так как страна находится на стыке тектонических плит. В конце августа в результате землетрясения магнитудой 6,0 на востоке страны погибли более 2,2 тысячи человек.

Дома в сельской местности в Афганистане зачастую строятся из глины и дерева, поэтому они легко разрушаются даже при землетрясениях с небольшой магнитудой, что приводит к большому количеству жертв.