Умер правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев

Умер правозащитник и диссидент Валерий Борщев, сообщает в своем телеграме партия «Яблоко».

Борщеву было 82 года, его смерть, как сообщается, наступила после продолжительной болезни.

Партия «Яблоко»

Борщев во времена СССР занимался помощью политзаключенным, а с 1989 года состоял в Московской Хельсинкской группе. С 2019 года он был сопредседателем этой организации до ее ликвидации судом по иску Минюста в 2023 году.

В 1990-х годах Борщев был депутатом Госдумы. Он стал одним из авторов .