Умер правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев
Источник: Яблоко
Умер правозащитник и диссидент Валерий Борщев, сообщает в своем телеграме партия «Яблоко».
Борщеву было 82 года, его смерть, как сообщается, наступила после продолжительной болезни.
Борщев во времена СССР занимался помощью политзаключенным, а с 1989 года состоял в Московской Хельсинкской группе. С 2019 года он был сопредседателем этой организации до ее ликвидации судом по иску Минюста в 2023 году.
В 1990-х годах Борщев был депутатом Госдумы. Он стал одним из авторов закона об общественном контроле.