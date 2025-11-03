На Мальдивах пожизненно запретили курение людям, родившимся после 2007 года — в том числе туристам
Источник: The Guardian
На Мальдивах вступил в силу закон, пожизненно запрещающий курение для всех, кто родился после января 2007 года — независимо от их возраста. Об этом пишет The Guardian.
Закон запрещает покупку, продажу и потребление табачных изделий. Он будет распространяться и на иностранцев, которые отдыхают на Мальдивах.
В 2022 году Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая пожизненно запретила покупать табачные изделия всем жителям, родившимся после 2008 года. Менее чем два года спустя закон был отменен — власти объяснили это ростом нелегального рынка табака .
Сейчас аналогичные законопроекты на разных этапах рассмотрения есть в нескольких других странах мира.