ХАМАС передал Израилю тела еще трех заложников

Группировка ХАМАС передала Израилю тела еще трех заложников, сообщает Reuters.

Три гроба с телами поздно вечером 2 ноября были переданы в секторе Газа посредникам в лице представителей Красного креста, после чего их отправили в Израиль на экспертизу.

В Армии обороны Израиля сообщили, что экспертиза подтвердила подлинность останков. Теперь они будут переданы семьям для захоронения.

Все трое заложников — военные. Это полковник Асаф Хамами, капитан Омер Неутра и старший сержант Оз Даниэль. Все они погибли в бою в день нападения террористов на Израиль 7 октября 2023 года, после чего их тела вывезли в Газу.

ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня отпустил все 20 остававшихся у группировки живых заложников и пообещал передать останки всех погибших. До сих пор не переданы тела восьми человек.

В свою очередь, Израиль отпустил из тюрем почти две тысячи заключенных — как ранее осужденных за терроризм, так и задержанных во время боевых действий и содержавшихся в тюрьмах без суда, а также передал тела 360 палестинских боевиков.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях. Израиль продолжает наносить ограниченные удары по сектору Газа, утверждая, что делает это в ответ на нападения боевиков на израильских военных. По данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате атак израильской авиации с момента заключения мирной сделки погибли 236 человек.