В Египте рядом с пирамидой Хеопса в Гизе к западу от Каира 1 ноября прошла церемония открытия Большого египетского музея — крупнейшего в мире музея, посвященного одной цивилизации

В музее выставили около 100 тысяч экспонатов, охватывающих семь тысячелетий истории Египта — от додинастических времен до греческой и римской эпох, сообщает BBC News.

Главной достопримечательностью музея стали предметы из нетронутой гробницы фараона Тутанхамона, которые впервые выставили вместе с тех пор, как гробницу открыли в 1922 году. Ранее публике были представлены только 1800 из 5500 предметов. Среди выставленных экспонатов — золотая маска Тутанхамона, трон и колесницы.

Другой выдающийся экспонат — погребальная лодка Хуфу, возраст которой составляет около 4500 лет. Это одно из старейших и наиболее сохранившихся судов древности. Среди главных достопримечательностей музея — обелиск фараона Рамсеса II возрастом 3200 лет, а также его 11-метровая статуя.

Великая пирамида Гизы во время церемонии открытия Большого египетского музея, 1 ноября 2025 года Mohamed Hossam / EPA / Scanpix / LETA

Изображение погребальной маски Тутанхамона, созданное дронами, во время церемонии открытия музея Mohamed Hossam / EPA / Scanpix / LETA

Световое шоу беспилотников во время церемонии открытия музея Mohamed Abd El Ghany / Reuters / Scanpix / LETA

Egyptian Presidency / Handout / Anadolu / Getty Images

Большой египетский музей — самый крупный археологический музей в мире. Его предложили создать в 1992 году во время правления президента Хосни Мубарака. Строительство началось в 2005 году, на его завершение, по некоторым оценкам, ушло почти столько же времени, сколько на строительство пирамиды Хеопса. Площадь музея составляет 500 тысяч квадратных метров, это как 70 футбольных полей. Большинство галерей на территории комплекса открыли в 2024 году. Полностью музей откроется для публики 4 ноября. Ожидается, что ежегодно музей будут посещать до восьми миллионов человек.

Читайте также

Архитектурные итоги — 2024: главные открытия и главные потери Большой Египетский музей и Нотр-Дам. Харьков, Белгород и тысячи разрушенных зданий в Ливане

Читайте также

Архитектурные итоги — 2024: главные открытия и главные потери Большой Египетский музей и Нотр-Дам. Харьков, Белгород и тысячи разрушенных зданий в Ливане