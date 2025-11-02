Трамп пригрозил ввести войска в Нигерию, если местные власти «продолжат допускать убийства христиан»

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии, если страна в Западной Африке не сможет пресечь убийства христиан.

«Если правительство Нигерии продолжит допускать убийства христиан, США немедленно прекратят всякую помощь и поддержку Нигерии и, вполне возможно, вторгнутся в эту теперь опозорившуюся страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламистских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния», — написал Трамп в соцсети Truth Social 1 ноября.

По его словам, если США начнут атаку, то «это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как отморозки-террористы нападают на наших дорогих христиан». Трамп добавил, что правительству Нигерии «лучше поспешить».

После заявления президента США глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что его ведомство начало готовиться к потенциальным военным действиям в Нигерии.

Дональд Трамп пригрозил ввести войска в Нигерию на следующий день после того, как США вновь включили Нигерию в список стран, которые «вызывают особую озабоченность» из-за нарушения свободы вероисповедания. В этот список также входят Китай, Мьянма, КНДР, Россия и Пакистан.

Трамп утверждает, что радикальные исламисты в Нигерии убивают «тысячи христиан», но не привел никаких подробностей. Как отмечает Reuters, исламистская вооруженная группировка «Боко Харам» неоднократно нападала на северо-восток Нигерии, но, по словам правозащитников, большинство жертв «Боко Харам» — мусульмане.

Власти Нигерии отвергли обвинения в религиозной нетерпимости и заявили, что будут продолжать борьбу с насильственным экстремизмом.