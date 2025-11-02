Россия ударила по магазину в Днепропетровской области. Погибли четыре человека, в том числе двое детей

Четыре человека погибли в результате российского удара по Самаровскому району Днепропетровской области, нанесенного вечером 1 ноября, сообщил начальник региональной военной администрации Владислав Гайваненко. По его словам, среди погибших — двое мальчиков 11 и 14 лет.

По данным властей, в результате удара разрушен магазин, повреждения получили семь жилых домов. По состоянию на вечер 1 ноября было известно, что ранены восемь человек, их госпитализировали.

В Одесской области в результате российской атаки погибли два человека и трое получили ранения, сообщил глава региональной администрации Олег Кипер. По его словам, Россия ударила дронами «Шахед» по гражданским объектам, которые не имеют никакого военного значения. Повреждены пять грузовых автомобилей на открытой автостоянке.

В Запорожье в результате ночного удара ВС РФ без электричества остались около 58 тысяч абонентов, сообщил начальник Запорожской областной администрации Иван Федоров. По его словам, к утру без света оставались более 11 тысяч абонентов. В результате атаки повреждения получили 17 жилых домов, ранены три человека.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 2 ноября Россия атаковала Украину, применив две баллистические ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер-М», а также 79 беспилотников, в том числе 50 ударных дронов «Шахед». ВСУ сбили и подавили 67 беспилотников, одна ракета и 12 дронов упали в 12 локациях. Кроме того, в двух местах упали обломки сбитых БПЛА.