Певица Елка (Елизавета Иванцив) не упомянула название аэропорта Борисполь, расположенного в Киевской области Украины, во время исполнения своей песни «Прованс», сообщил The Insider 1 ноября.

Певица исполнила песню во время 30-й церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Концерт проходил на сцене «ВТБ Арены» в Москве 30 и 31 октября.

В песне Елка заменила одну строчку: вместо «Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе» она спела «Ведь завтра в 7:22 я буду лететь к тебе».

Певица Елка — уроженка города Ужгород Закарпатской области Украины, долгое время она живет в России. Елка несколько лет не высказывалась публично о полномасштабной российско-украинской войне, начавшейся в феврале 2022 года. Вскоре после начала войны, 24 февраля 2022 года, певица отменила концерт, написав в фейсбуке: «Уверена, что все всё понимают».

В конце октября 2025-го, как пишет УНИАН, в сети появилось видео, вероятно снятое на концерте Елки. На записи певица говорит:

Вы все знаете, где я родилась, и где я жила 22 года, и откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария, потому что я считаю, что есть… должны в нас быть силы оставаться выше всего этого.

Единственное, о чем я хочу сказать и повторяю ежедневно: я очень хочу пожелать нам всем мудрости и мира. Очень не хочется, чтобы что-то плохое происходило. Пускай, пожалуйста, у тех, кто этим всем рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно.

Потому что я переживаю об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу.

Певица Елка получила широкую известность благодаря песне «Прованс» в 2011 году. «Прованс» 20 сентября 2010 года написал музыкант, композитор и автор песен Егор Солодовников — уроженец Славянска Донецкой области Украины, который сотрудничал с такими артистами, как Григорий Лепс, Владимир Пресняков и Тина Кароль.

Елка — Прованс ELLO