Донецкая область обесточена из-за ударов России

Вся территория Донецкой области, находящаяся под контролем Украины, осталась без электроэнергии, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, из-за российских ударов по инфраструктуре в национальной электросети Украины начались аварийные отключения.

«Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем», — написал Филашкин в телеграме.