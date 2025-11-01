ВСУ сбили более 200 российских беспилотников. Под удар попали предприятия в Черниговской и Полтавской областях

Российские войска в ночь на 1 ноября атаковали Украину 223 ударными беспилотниками «Шахед», «Гербера» и других типов, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 206 российских дронов на севере, юге и востоке страны. «Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА в семи локациях», — говорится в сообщении ВСУ.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, ночью под атакой российских беспилотников оказались Черниговская и Полтавская области.

В городе Корюковка Черниговской области под удар попало сельскохозяйственное предприятие. Загорелся ангар, повреждены административное здание, частный дом и автомобиль. Пострадала 66-летняя женщина.

В городе Новгород-Северский из-за падения беспилотников повреждены административные сооружения, магазины, аптека и кофейня. Пострадавших нет.

В Полтавском районе целью российского удара стал один из объектов газодобывающей отрасли. Возникший пожар оперативно ликвидировали. О пострадавших информации не поступало.