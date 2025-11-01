Войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву. Есть погибший и раненые

По крайней мере один человек погиб и 15 получили ранения в результате ракетного удара войск РФ утром 1 ноября по Николаеву, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

По предварительным данным, удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер М» с кассетной боевой частью.

Среди пострадавших — один ребенок в состоянии средней тяжести.

В своем телеграм-канале Ким опубликовал фото и видео последствий российской атаки. На них видна поврежденная автозаправочная станция.