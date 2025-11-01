Telegram заблокировал канал «ВЧК-ОГПУ» — «за доксинг и вымогательство»
Администрация мессенджера Telegram в ночь на 1 ноября заблокировала популярный анонимный канал «ВЧК-ОГПУ».
При попытке открыть канал у пользователей появляется сообщение: «Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство».
Авторы «ВЧК-ОГПУ» в своем резервном канале обвиняют в произошедшем лично основателя мессенджера Павла Дурова, который, по их мнению, сотрудничает с российскими спецслужбами.
Создатель канала Александр Шварев в разговоре с «Русской службой Би-би-си» заявил, что на этой неделе в России был задержан один из авторов «ВЧК-ОГПУ».
«В телеграме до сих пор можно купить наркотики и порнографию, но Дуров почему-то не открывает горячих линий по борьбе с ними, как с вымогательством. Дуров, насколько мне известно от источников, неофициально говорил, что ему придется рано или поздно нас удалить. 30 октября, насколько мне известно, был задержан один из наших авторов и друзей», — сказал Шварев.
Ранее в апреле канал «ВЧК-ОГПУ» уже удаляли. На тот момент в нем было более миллиона подписчиков. Тогда руководство Telegram заявляло, что «канал был удален его владельцем, возможно, в результате несанкционированного доступа». Позже канал был восстановлен.