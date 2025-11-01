Рязанский суд заочно приговорил к шести годам колонии журналиста Сергея Ежова, сотрудничающего с ФБК и The Insider

Октябрьский районный суд Рязани заочно приговорил к шести годам лишения свободы журналиста-расследователя Сергея Ежова, который сотрудничает с Фондом борьбы с коррупцией и изданием The Insider, сообщает РИА Новости.

Ежова признали виновным по обвинениям в уклонении от обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК), участии в деятельности «экстремистской» организации (статья 282.2 УК) и финансировании «экстремистской» деятельности (статья 282.3 УК).

Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что Ежов запросил политическое убежище в Эстонии.

«Могу с удовлетворением заметить, что расследования у российских силовиков получается проводить хуже, чем у журналистов: в Эстонии я политическое убежище не запрашивал и никак с этим независимым государством не связан», — прокомментировал эту информацию сам Ежов изданию «Настоящее время».