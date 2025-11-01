Книжный фестиваль в «ГЭС-2» из-за доносов отказался от выступлений нескольких писателей. Издательство Individuum выгнали с ярмарки за час до ее открытия

Организаторы книжной ярмарки в «ГЭС-2» в Москве отменили выступления некоторых писателей и издательств, изначально заявленных в расписании мероприятия.

«По программным и организационным причинам участие ряда издательств и авторов в книжном фестивале не состоится», — заявили «Ведомостям» в «ГЭС-2», отметив, что это решение было принято внутри команды проекта.

Ранее, как обратил внимание «Москвич Mag», из анонса событий фестиваля пропали упоминания таких писателей и деятелей культуры, как Майя Кучерская, Ольга Седакова, Ирина Прохорова, Михаил Айзенберг, Ольга Птицева, Сергей Шаргунов, Герман Лукомников, Павел Пепперштейн, Ева Меркачева.

Поэт Ольга Седакова прокомментировала произошедшее так: «Организаторы сообщили, что выступление отменяется — по заявкам зет-блогеров».

Издательство Individuum сообщило, что их стенд на книжном фестивале закрыли без объяснения причин. «Ровно за час до старта ярмарки в „ГЭС-2“ организаторы попросили нас срочно убрать все вещи со стенда. Наши уточняющие вопросы устроителям так и остались без ответа, впрочем, сама ярмарка при этом состоится — правда, без нас. Ну, что ж, сердечно благодарим за организацию книжного праздника, темой которого в этом году стало понимание. Полное!» — говорится в телеграм-канале издательства.

Накануне открытия ярмарки, которая проходит в «ГЭС-2» с 1 по 3 ноября, в телеграм-канале «УралLive» из сетки пропагандиста Владимира Соловьева появился пост, в котором книжный фестиваль называли «крупнейшей за последнее время сходкой антироссийских деятелей культуры».

