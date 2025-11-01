Институт Пушкина назвал самое длинное слово в русском языке. В нем 55 букв

Самое длинное слово в русском языке — это прилагательное из 55 букв «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», выяснили специалисты Института русского языка имени А.С. Пушкина.

Как сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания института Павел Катышев, это слово встречается в названии патента на изобретение 2006 года.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — это название группы соединений, имеющих заместитель содержащий структуры пиридина (шестичленный ароматический цикл с атомом азота) и циклопентана (пятичленный цикл углеродов).

Правила Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (IUPAC) подразумевают название химических веществ с помощью корней и приставок таким образом, чтобы по нему можно было однозначно (хотя и не всегда легко) восстановить химическую структуру. Теоретически, эти правила позволяют получать слова неограниченной длины, хотя, конечно, не все они реально употребляются в научной литературе и патентах.

Например, самый крупный из известных белков — титин — состоит из 38138 аминокислот, и его название по правилам IUPAC, соответственно, состоит из того же числа корней: «метилтреонилтреонил<…>изолейцин». В 2012 году журналист, на тот момент главный редактор российского Esquire Дмитрий Голубовский записал видеоролик, где целиком прочитал название титина по правилам IUPAC, что заняло без перерыва около 3,5 часов. Ролик собрал более миллиона просмотров.

В 2003 году в Книге рекордов Гиннесса самым длинным словом в русском языке значилось прилагательное «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв, отмечает РИА Новости.