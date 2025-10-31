В Туле трамвай сошел с рельсов и столкнулся с двумя маршрутками. Погибли четыре человека, 20 пострадали

В Туле утром 31 октября трамвай сошел с рельсов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя маршрутными такси.

ДТП произошло около 07:30 на Пролетарском мосту в центре города. ТАСС сообщает, что столкнулись трамвай, две маршрутки и два легковых автомобиля.

Причиной схода трамвая с рельсов стал «дефект полотна», сообщили ТАСС в оперативных службах региона. «Трамвай сошел с рельсов из-за дефекта полотна и его занесло на встречную полосу, как раз на маршрутки», — заявил собеседник агентства.

МЧС Тульской области

Погибли четыре человека, 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести, сообщил глава области Дмитрий Миляев. Детей среди погибших и раненых нет, написал он в телеграм-канале, подчеркнув, что уже через шесть минут после ДТП на место происшествия прибыли 12 бригад скорой помощи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.