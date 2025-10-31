В Сумах в результате российской атаки пострадали 11 человек. Дроны ударили по девятиэтажному жилому дому

Российские войска в ночь на 31 октября атаковали беспилотниками Сумскую область, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. По его данным, только за час по городу Сумы было выпущено 10 беспилотников.

Он заявил, что удары были направлены на гражданскую инфраструктуру. Беспилотники попали в том числе в девятиэтажный жилой дом, после этого там произошел пожар.

На верхних этажах жилого дома загорелись пять квартир и семь балконов, уточнили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным спасателей, в результате ночной атаки по Сумам пострадали 11 человек, в их числе четверо детей.

Также российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях, сообщила «Укрзалізниця». В Сумах удар был нанесен по пассажирскому депо, повреждены и уничтожены хозяйственные постройки и подвижной состав.