В России вынесли первый приговор коллектору за угрозу убийством должнику. Ему назначили 300 тысяч рублей штрафа

Суд в Краснодаре назначил штраф в размере 300 тысяч рублей коллектору, которого признали виновным в незаконном осуществлении деятельности по возврату задолженности с угрозой насилия (часть 1 статьи 172.4 УК). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию с заявлением обратился директор одного из предприятий города Оренбурга. Директор сообщил, что с ним связался человек, представившийся специалистом по взысканию просроченной задолженности. По словам звонившего, один из сотрудников организации задолжал деньги по кредиту и указал своего руководителя в качестве поручителя.

После этого звонивший начал требовать вернуть деньги и угрожал убить потерпевшего и его близких родственников, если долг не будет погашен.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 38-летний житель Краснодара, который работал в коллекторской организации.

«Проведенная фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором. Приговором суда, который вступил в законную силу, фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей», — добавила представитель МВД.

По ее словам, это первый в истории приговор по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Летом 2023 года Госдума приняла закон, который ввел наказание вплоть до 10 лет лишения свободы за применение насилия или угрозы его применения при осуществлении коллекторской деятельности. В частности, за угрозы насилием грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы работы до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.