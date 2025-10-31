Украинские беспилотники атаковали ТЭЦ в Орле. Минобороны сообщило о 130 дронах, сбитых над регионами России

Российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Орловскую область, сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, обломки сбитых беспилотников упали на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) города Орла, «что повлекло повреждение оборудования электроснабжения». Он добавил, что были произведены «оперативные переключения на резервные линии», вскоре электроснабжение было «восстановлено практически полностью».

Клычков утверждает, что пострадавших и возгорания на ТЭЦ нет.

Позже он уточнил, что в результате падения беспилотника пострадал трубопровод ТЭЦ. Из-за этого ограничат подачу тепла и горячей воды в Советском, Железнодорожном и Северном районах города.

Телеграм-канал Astra публиковал ночью несколько видео, на которых показаны момент взрыва и пожар на, как утверждается, орловской ТЭЦ.

Канал также утверждает, что дроны атаковали электроподстанцию «Владимирская» во Владимирской области. В свою очередь глава региона Александр Авдеев заявил, что украинские дроны атаковали инфраструктуру недалеко от города Владимира. «Все системы в настоящий момент функционируют в штатном режиме. Специалисты работают на месте», — добавил он.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что из-за падения обломком беспилотников будут закрыты два детских сада во Фрунзенском районе.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников. 31 дрон сбили над Курской областью, 21 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, 10 — над Брянской, по девять — над Орловской, Тамбовской, Тульской. Силы ПВО также уничтожили дроны над Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской областями, а также над московским регионом.