Украина заявила, что Россия начала наносить удары ракетой 9М729, способной нести ядерную боеголовку. Ее испытания стали для США поводом выйти из договора о ликвидации ракет

В последние месяцы Россия наносила удары по Украине в том числе крылатой ракетой 9М729, рассказал Reuters министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Агентство отмечает, что это первое подтверждение использования в боевых условиях ракеты 9M729, которая может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.

Еще один высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что с августа Россия 23 раз запускала такие ракеты по территории Украины. При этом два пуска ракеты 9М729 Украина фиксировала еще в 2022 году.

Согласно данным сайта Missile Threat, созданного Центром стратегических и международных исследований в Вашингтоне, дальность ракеты 9М729 составляет 2500 километров. По словам военного источника Reuters, ракета 9М729, выпущенная по Украине 5 октября, пролетела более 1200 километров.

Министерство обороны РФ не ответило на просьбу Reuters прокомментировать эту информацию.

Reuters отмечает, что ракета 9М729 в 2019 году стала причиной выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В Минобороны России утверждали, что ракета 9М729 — это модификация ракеты 9М728 с повышенной мощностью боевой части. По версии ведомства, дальность ее полета составляет 480 километров, что на 10 километров меньше, чем у предыдущей модификации. Российские и иностранные эксперты предполагали, что ракета 9M729, внешне более крупная, чем обычные ракеты для комплекса «Искандер-М», была разработана на базе крылатой ракеты морского базирования «Калибр», дальность которой достигает 2500 километров.

В 2018 году администрация Дональда Трампа утверждала, что дальность ракеты 9M729 может составлять от 200 до 2350 километров, что, как отмечали в Вашингтоне, является нарушением договора РСМД. Этот договор запрещал России и США использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (500-1000 километров) дальности. США утверждали, что у них есть информация не только о разработке, но и о развертывании комплексов наземного базирования «Искандер-К» с крылатой ракетой 9M729 в Калининграде. Москва продолжала настаивать, что дальность 9M729 не превышает разрешенные договором 500 километров. Россия предъявила США встречные обвинения в нарушении договора: Кремль заявил, что развернутые в Польше и Румынии системы ПРО AEGIS Ashore, с которых можно запускать ракеты типа «поверхность-поверхность», несовместимы с положениями РСМД.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из договора РСМД. 2 февраля 2019 года США официально уведомили Россию о выходе из договора — через полгода он перестал действовать.

Читайте также

Россия отказалась от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Почему сейчас? Это решение может быть связано с «Орешником», которым Путин пугает Запад 7 карточек