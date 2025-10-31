Студентов музыкального училища, в котором учится певица Наоко, предупредили об ответственности за исполнение песен «иноагентов»

Студенты музыкального училища имени Римского-Корсакова в Петербурге и их родители получили электронную рассылку, в которой руководство учебного заведения предупредило их о «законодательных ограничениях» при публичном исполнении песен, в том числе «иноагентов». Об этом пишет «Агентство», получившее копию рассылки от одного из ее адресатов.

«В общем случае закон запрещает распространение материалов, произведенных и/или распространяемых иностранным агентом, а также информации о такой деятельности без соответствующего указания, что материалы созданы и/или распространены иностранным агентом», — говорится в рассылке.

Также студентов предупреждают об ответственности за нарушение авторского права, использование нецензурной брани в песнях и «осквернение символов воинской славы».

Училище просит студентов и их законных представителей осознавать серьезность и последствия возможных нарушений и просит избежать негативных последствий в будущем. Училище напоминает студентам, что они несут ответственность не только перед училищем как учебным заведением, но и перед законом.

В музыкальном училище имени Римского-Корсакова учится 18-летняя вокалистка уличной группы «Стоптайм» Диана Логинова (Наоко), которая отбывает уже второй административный арест. Ее вместе с гитаристом Александром Орловым и барабанщиком Владиславом Леонтьевым задержали из-за исполнения на улицах Петербурга песен «иноагентов» — Noize MC и Монеточки.

Подробности ареста участников «Стоптайм»

Преследование Наоко и «Стоптайма» неожиданно стало самым громким делом осени Рассказываем подробную историю музыкантов (которые теперь не могут выбраться из спецприемника)

