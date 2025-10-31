На блогера Лизу Миллер (6,3 миллиона подписчиков в инстаграме) завели дело об отмывании денег

Следователи в Москве возбудили против блогера Лизы Миллер (Елизавета Батюта) уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере (пункт «б» четвертой части статьи 174.1 УК), сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей и легализовала часть этой суммы путем финансовых операций «в целях придания видимости правомерного владения».

Блогера также собираются проверить на причастность к совершению других экономических преступлений.

Лиза Миллер, по данным СК, находится за границей. Ей собираются заочно предъявить обвинение и объявить ее в розыск.

Лиза Миллер — блогер и предприниматель. На ее инстаграм подписаны 6,3 миллиона пользователей. В шапке профиля указывается, что сейчас Миллер живет в Дубае. Миллер — основательница сети клиник «Миссис Лазер» и салона красоты «Кто такая» (сейчас закрыт). Она также продавала курсы по ведению бизнеса и продвижению в соцсетях.