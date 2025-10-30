Журналисты нашли у Марии Захаровой квартиру за 100 миллионов рублей в центре Москвы (а еще есть зарплата в медиагруппе «Россия сегодня»)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в декабре 2022 года приобрела за 100 миллионов рублей квартиру площадью 150 квадратных метров в доходном доме на Большой Дмитровке в центре Москвы. Об этом пишет издание Explainer со ссылкой на внутренние документы Росреестра.

Официально владелец недвижимости в реестре скрыт. В выписке он помечен как «Российская Федерация». В апреле 2023 года квартиру передали в дар другому владельцу, тоже «Российской Федерации». На самом деле Мария Захарова переписала ее на своего отца Владимира Захарова, который тоже работал в МИД РФ.

Доходный дом на Большой Дмитровке расположен напротив здания Генпрокуратуры РФ и охраняется государством как памятник архитектуры федерального значения. Нынешнюю рыночную стоимость квартиры семьи Захаровых издание оценивает в 160 миллионов рублей.

При этом, отмечает Explainer, позволить себе такую недвижимость на официальную зарплату в МИДе Захарова вряд ли может. В отличие от большинства чиновников, Захарова не отчитывается о своих доходах — это ей своим приказом разрешил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По данным издания, ежемесячная зарплата Захаровой в МИДе составляет от 500 до 800 тысяч рублей. Explainer ссылается на документы Федеральной налоговой службы, предоставленные источником, имеющим доступ к персональным данным россиян. За 2024 год Захарова получила в министерстве около шести миллионов рублей. Еще 1,3 миллиона рублей она заработала в дипломатической академии МИД России как заведующая кафедрой международной и национальной безопасности.

Кроме того, в 2024 году спикер МИДа получила более трех миллионов рублей от МИА «Россия сегодня», которой руководят пропагандисты Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. С начала 2025 года Захаровой выплатили еще 1,6 миллиона рублей в информагентстве. Официально она там не работает.

Мужа Марии Захаровой, о котором она предпочитает не распространяться, зовут Андрей Махров, выяснил Explainer на основе утечек из налоговой. Он работает в компании «Северо-Запад», которая занимается бурением скважин, проведением геофизических работ и разработкой программного обеспечения. За последний год компания заключила госконтрактов на 386 миллионов рублей. Среди ее заказчиков: Роснедра, «Лукойл», Росгеология, «Норильский никель», «Сургутнефтегаз», Shell.