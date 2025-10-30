В Запорожье 13 пострадавших при российском ударе по общежитию

Российские войска нанесли удар по Запорожью ракетами и дронами, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, россияне применили не менее 20 дронов и восьми ракет.

Повреждено несколько этажей здания общежития. В результате удара 13 человек пострадали — у них острая реакция на стресс, рваные раны, контузии, ушибы и переломы, уточнил Федоров. Под завалами может оставаться один человек, на месте идут спасательные работы. По словам секретаря городского совета Регины Харченко, спасатели ищут под завалами двух человек.

Воздушные силы ВСУ предупреждали также о запусках беспилотников в направлении ряда областей Украины, включая Киевскую.

В энергетической компании ДТЭК сообщили, что с утра 30 октября в Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях вводятся экстренные отключения света в связи с массированными российскими обстрелами.