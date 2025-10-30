В Польше заявили, что перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. Это второй такой инцидент за неделю

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, выполнявший миссию вблизи воздушного пространства Польши над Балтийским морем, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш.

Инцидент произошел утром 30 октября. По словам министра, российский самолет не нарушил воздушное пространство Польши.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что это уже второй подобный случай за последние дни. Ранее Польша сообщала о похожем случае 28 октября. Тогда, утверждали польские военные, самолет РФ летел над международными водами Балтийского моря без плана полета и с выключенным транспондером.

Глава Минобороны Польши также отметил, что на фоне российских ударов по Украине в Польше ночью работали системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также были подняты в воздух польские и союзные самолеты НАТО.

Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.

Российские военные летательные аппараты в последние месяцы несколько раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. Минобороны РФ отвергает обвинения в том, что российские самолеты нарушают границы западных стран.

Как на такие инциденты реагирует НАТО

