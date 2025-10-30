СМИ сообщили о частичном ограничении работы Telegram и WhatsApp в аннексированном Крыму. Провайдер заявил о временном сбое

Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp в аннексированном Крыму «частично ограничена», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крупнейшего регионального телеком-оператора «Волна».

«Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России», — заявили в пресс-службе «Волны».

Жителям Крыма рекомендуют «скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова», добавили в пресс-службе.

Обновлено. Оператор связи «Волна» опроверг информацию о частичной блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму. «Информация, опубликованная сегодня, не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров и ее прочтение в данном ключе не является корректным», — говорится в сообщении на сайте компании. По данным провайдера, доступность Telegram была ограничена из-за временного сбоя.

Да, это реклама (и она помогает нам выжить)

Чтобы читать все, что заблокировано, нужен VPN. Попробуйте AmneziaVPN — его делают наши друзья, и они верят в то, что доступ к информации должен быть у всех.

С 20 октября жители сначала юга России, а затем и других частей страны начали жаловаться на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. 22 октября Роскомнадзор объявил, что «частично ограничил» работу этих мессенджеров «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность». «Медуза» рассказывала, что известно об этих блокировках.

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать

Читайте также

Роскомнадзор «частично ограничил» WhatsApp и Telegram. В 34 регионах России мессенджеры работают со сбоями или вовсе не открываются По мнению экспертов, в ближайшие месяцы их могут полностью заблокировать