Трамп заявил о снижении пошлин на импорт из Китая на 10%

Соединенные Штаты снизят пошлины для китайских товаров, введенных из-за фентанила, с 20% до 10%, объявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«Как вы знаете, я ввел 20-процентную пошлину для Китая из-за ввоза фентанила, а это большая пошлина», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One после вылета из Южной Кореи, сообщает CNN.

«Я сократил пошлину на 10%, так что она вступает в силу немедленно — 10% вместо 20%», — заявил президент США добавив, что, по его мнению, Си Цзиньпин «будет очень усердно работать», чтобы остановить поставки фентанила.

Таким образом, пояснил Трамп, ставка пошлины для китайских товаров, ввозимых в США, снижена с 57% до 47%.

Администрация Трампа ранее заявляла, что использует повышение ввозных пошлин на товары Китая, чтобы заставить власти КНР ужесточить меры по ограничению экспорта фентанила и химических веществ, используемых для его производства.

В апреле 2025 года Трамп начал торговую войну — объявив о введении новых пошлин на импорт из почти 180 стран мира. Наиболее сильно пошлины выросли для Китая, который в ответ поднял тарифы на ввоз американской продукции. На пике торговой войны между США и Китаем размер пошлин достигал 145% и 125 % соответственно. Затем обе страны стали снижать тарифы. Китай, по состоянию на конец октября, взимал 10-процентную пошлину с американских товаров.

