Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в рейтинге пятнадцати стран с их наибольшим числом, следует из нового ежегодного доклада Billionaire Census 2025 исследовательской компании .

В России число миллиардеров выросло по сравнению с прошлым годом на 8,5% и достигло 128 человек. Их совокупное состояние, по оценке Altrata, достигло 457 миллиардов долларов. В Великобритании также 128 миллиардеров — их число за год выросло на 4,9%, а общее состояние достигло 323 миллиардов долларов.

Первое место в рейтинге занимает США с 1135 миллиардерами. За год их число выросло на 8%. Их общее состояние — 5,74 триллиона долларов. На втором месте рейтинга Китай (321 миллиардер), на третьем — Германия (184 миллиардера).

Число миллиардеров выросло в 12 из 15 стран, входивших в рейтинг в 2024 году, отмечают в компании Altrata.

Читайте также

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)

Читайте также

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)