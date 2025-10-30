«Медиазона» вместе с независимой студией raz/rez выпустила документальный фильм «Картон», посвященный волонтерам, которые борются за память о людях, ставших жертвами сталинского террора. Он доступен на ютьюб-канале издания.

Мемориальный проект «Последний адрес» много лет устанавливает на домах по всей стране металлические таблички с именами людей, которые стали жертвами советских политических репрессий.

После начала полномасштабной российско-украинской войны эти таблички начали массово срывать неизвестные. Активисты «Последнего адреса» не успевают их восстанавливать.

На помощь проекту пришла группа волонтеров, не связанная с «Последним адресом». Они стали печатать временные картонные таблички и расклеивать их на местах, откуда сорвали металлические. Однако их тоже срывают.

Авторы называют «Картон» документальным детективом: по ходу фильма волонтеры пытаются выяснить, кто и зачем срывает памятные таблички.

Героини фильма задаются вопросом: кому мешают эти таблички? Вешая картон, споря с управдомами, разговаривая с соседями и охранниками, они начинают собственное расследование: кто и почему, раз за разом, в самом центре Москвы, срывает памятные таблички.

Картон. Кто уничтожает память о репрессиях в Москве. Документальный детектив Медиазона

