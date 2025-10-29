В Одесской области почти 30 тысяч домов остались без света из-за российского удара по энергетическому объекту

В Одесской области в результате российской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры, часть жителей осталась без света, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

В энергетической компании ДТЭК подтвердили, что Россия нанесла удар по объекту энергетики в Одесской области и уточнили, что пострадали более 30 тысяч домов. Энергетики частично восстановили снабжение, но без света остаются еще 26,9 тысячи домов.

По словам Кипера, в результате атаки есть один пострадавший. Также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия запустила по Украине 126 беспилотников, около 80 из них были «Шахедами». 93 дрона были сбиты. Попадания 32 беспилотников зафиксированы в 10 локациях.