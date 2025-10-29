Французский суд решил экстрадировать в США российского баскетболиста Даниила Касаткина. Его обвиняют в кибермошенничестве

Апелляционный суд Парижа постановил выдать Соединенным Штатам российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного ранее во Франции, сообщают РИА Новости и ТАСС.

В США 26-летнего спортсмена обвиняют в причастности к деятельности хакерской группировки и вымогательстве. По статьям о кибермошенничестве ему может грозить до 25 лет заключения.

По версии американских властей, баскетболист причастен к деятельности группировки, которая в 2020-2022 годах с помощью программ-вымогателей атаковала около 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения. Следствие считает, что Касаткин участвовал в переговорах о выплате выкупа от лица хакеров.

Касаткина задержали 21 июня в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, куда он прилетел вместе с невестой.

Спортсмен своей вины не признает. Адвокат Касаткина заявлял, что баскетболист «плохо разбирается в компьютерах» и даже не умеет устанавливать приложения.

Касаткин играл за баскетбольный клуб МБА-МАИ, который выступает в Единой лиге ВТБ. 3 июля, уже после ареста спортсмена, клуб объявил, что Касаткин покидает команду после четырех лет выступления за нее.