Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведа, заявил в эфире канала «Соловьев Live» блогер Сергей Мардан (Ключенков).

В качестве доказательства он привел выдержку из иска о защите чести и достоинства, поданного к нему Поклонской Радведой Владимировной. Суть исковых претензий он не уточнил.

Поклонская, комментируя эту информацию в своем телеграм-канале, не стала ее опровергать. Она косвенно подтвердила, что сменила имя, обвинив Мардана в раскрытии персональных данных.

«В отношении меня с 2014 года совершен ряд покушений, в связи с чем, как любой нормальный человек, который хочет защитить свою жизнь и близких, я предпринимаю специальные меры, — написала она. — Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье».

Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, Мардан либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны.

Поклонская добавила, что будет считать Мардана «лично ответственным и причастным за любое негативное действие», совершенное против нее и ее близких.

Наталья Поклонская стала прокурором Крыма после его аннексии Россией в 2014 году. В 2016-2021 годах была депутатом седьмого созыва Госдумы. В июне 2022 года ее назначили советником генпрокурора России.