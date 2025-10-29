Польша заявила, что перехватила российский разведывательный самолет над Балтийским морем
Два истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Польши перехватили и сопроводили российский самолет Ил-20, который, как утверждается, выполнял разведывательную миссию над Балтийским морем. Об этом сообщило польское оперативное командование.
Инцидент произошел 28 октября. По данным польских вооруженных сил, российский самолет выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером и не предоставил плана своего перелета.
Воздушное пространство Польши самолет не нарушал.
Минобороны России сообщение польских военных пока не комментировало.
В последнее время российские военные летательные аппараты несколько раз нарушали воздушное пространство стран НАТО. В частности, 23 октября Минобороны Литвы заявило, что российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 нарушили границу возле города Кибартай (находится на границе с Калининградской областью России). Самолеты пролетели над территорией Литвы около 700 метров и спустя 18 секунд вернулись в Россию. Минобороны РФ заявило, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Литвы.