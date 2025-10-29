Министр обороны Бельгии: если Путин ударит по Брюсселю, мы «сровняем Москву с землей». Посольство РФ: это милитаристский угар

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что НАТО «сровняет Москву с землей», если Россия нанесет ракетный удар по Брюсселю. Об этом он заявил в интервью De Morgen, передает The Brussels Times.

Журналист спросил у министра, не опасается ли он, что президент РФ Владимир Путин может нанести ракетный удар по Брюсселю. «Нет, [не опасаюсь], потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО. После этого мы сровняем Москву с землей», — заявил Франкен.

Он также выразил мнение, что в случае нападения на одну из стран НАТО президент США Дональд Трамп будет соблюдать статью договора альянса о коллективной обороне.

«Конечно, он будет соблюдать. В Европе существует огромное предубеждение против американского правительства. Почему бы ему не соблюдать пятую статью?» — считает министр.

По его мнению, Путин не решится напрямую ударить по странам НАТО. «Я больше склонен рассматривать сценарии „серой зоны“: маленькие зеленые человечки настраивают русскоязычное меньшинство Эстонии против „нацистского режима“. Не успеешь оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии», — сказал он.

Заявления Франкена прокомментировало посольство России в Бельгии. Оно назвало их «вызывающими и безответственными».

«К сожалению, эскапады Франкена — ярчайшее проявление того милитаристского угара, в который все глубже погружается европейская партия войны. Бельгийская, да и в целом европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, порой переходящие все границы разумного, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну», — заявили в посольстве.