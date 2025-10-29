ФСБ задержала бывшего пермского депутата Константина Окунева по делу о призывах к «терроризму»

Сотрудники ФСБ России задержали общественного деятеля и бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева, сообщили источники «Коммерсанта» 29 октября.

По данным издания, ему вменяют публичные призывы к осуществлению «террористической деятельности». Что стало поводом для уголовного дела, неизвестно.

Ленинский суд Перми 30 октября рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Окунева.

Константин Окунев — известный пермский политик и общественник. Он работал депутатом законодательного собрания Пермского края в 2001-2011 годах.

В последние годы Окунева несколько раз привлекали к административной ответственности из-за публикаций в соцсетях. Ему не менее девяти раз назначали административные штрафы по протоколам о «дискредитации» армии, оскорблении президента РФ Владимира Путина и другим статьям, сообщал проект «Пермь 36,6» в сентябре 2024 года.