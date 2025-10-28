В результате российского удара по складу крупнейшей фармкомпании уничтожено 20% месячного запаса лекарств Украины

Одной из целей российского массированного удара по Киеву 25 октября был центральный склад фармкомпании «Оптима-Фарм», пишет «Экономическая правда».

В компании сообщили, что объем уничтоженной на складе продукции составляет около 20% месячного запаса лекарств всей Украины. Экономический ущерб оценивается в 100 миллионов долларов.

Собеседники издания на фармрынке предположили, что наибольший ущерб (не материальный) от удара — уничтожение баз данных, в которых содержалась информация о поставках, логистические маршруты и потребности аптечных сетей, с которыми сотрудничает «Оптима-Фарм».

Уничтоженный склад поставлял лекарства для Киева и Киевской области. 27 октября отгрузка товара временно прекратилась.

Источники издания предполагают, что уничтожение склада в Киеве может повлечь за собой дефицит лекарств, но кратковременный.

В «Оптима-Фарм» заявили, что планируют возобновить транспортировку лекарств на этой неделе.

«Оптима-Фарм» и «БаДМ» совместно контролируют 85% украинского рынка лекарств.

В августе 2025 года российские военные уже наносили удары по складу «Оптима-Фарм» в Киеве. Тогда были уничтожены медикаменты и складское помещение.