В Грозном появится Путинский суд

Пленум Верховного суда России принял постановление, согласно которому в Госдуму внесут законопроект о создании Путинского районного суда в городе Грозный. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Решение было принято на первом заседании пленума под председательством нового главы Верховного суда Игоря Краснова.

Как напоминают «Ведомости», до 2024 года Грозный был разделен на четыре внутригородских района — Ахматовский, Байсангуровский, Висаитовский и Шейх-Мансуровский, каждому из которых соответствовал одноименный суд. В июне 2024 года из части территории Шейх-Мансуровского района был выделен новый, который назвали Путинским — в честь президента РФ Владимира Путина. Официальное открытие района состоялось 7 октября.

В сообщении Верховного суда говорится, что появление Путинского районного суда «направлено на оптимизацию судебной нагрузки и повышение доступности правосудия для жителей региона». Он станет пятым районным судом в Грозном, «что позволит ускорить рассмотрение дел».

Верховный суд также одобрил создание еще одного районного суда в Москве — Внуковского.

В Грозном именем Путина также назван один из проспектов. Такое решение было принято еще в 2008 году.