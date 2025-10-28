Samsung показала телефон, раскладывающийся на три части

Компания Samsung Electronics представила телефон с экраном, раскладывающимся на три части, сообщает The Verge.

Телефон в разложенном виде выглядит как планшет SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

Телефон показали на выставке, прошедшей в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу в Южной Корее. Телефон выставили за стеклом в сложенном и разложенном виде. При этом прикоснуться к нему никто не мог.

Как ранее сообщал Bloomberg, это первый телефон Samsung с двумя шарнирами, которые позволяют ему работать и как обычный смартфон, и как планшет. Технические характеристики устройства неизвестны.

The Verge отмечает, что у этой модели нет названия. При этом южнокорейское издание Dailian пишет, что устройство называется Galaxy Z Trifold.

В Samsung сообщили изданию SamMobile, что прошедшая презентация «отражает текущие усилия в области исследований и разработок», и компания планирует представить «устройство нового поколения» до конца 2025 года.

В прошлом Samsung уже показывал концепты телефонов с экраном, раскладывающимся на три части, но сейчас компания, возможно, представила первое устройство, которое скоро можно будет купить, пишет The Verge.

Компания Samsung представила свой первый телефон с экраном, который раскладывается на две части, в 2019 году. В июле 2025-го южнокорейский производитель выпустил складной смартфон седьмого поколения в форме книги, Galaxy Z Fold 7.

Первый в мире телефон, который раскладывается на три части, в 2024 году представила китайская компания Huawei. В сентябре 2025-го производитель объявил о выходе второго поколения устройства.

Как ранее писал Bloomberg, Apple также планирует выпустить свой первый складной iPhone в 2026 году.