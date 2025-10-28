«Парни придут с войны и спросят с тех, кто их работе дизлайки ставил». Мэр города в Томской области угрожает тем, кто критикует его пост о наборе контрактников

Мэр города Стрежевой Томской области Валерий Дениченко пригрозил тем, кто раскритиковал и поставил дизлайки на его пост о наборе контрактников на войну. На переписку чиновника и местных жителей одним из первых обратил внимание телеграм-канал «Говорит Немосква».

27 октября Дениченко опубликовал пост о наборе водителей на военную службу по контракту в 1455-й полк, где уже служат жители города. «Отношение — это гарантия, что вы пойдете служить именно в этот полк, именно к нашим землякам», — заявил мэр.

На момент публикации этой новости пост набрал 389 дизлайков и 28 лайков. Одна из жительниц, судя по последующей реакции чиновника, раскритиковала сообщение мэра в комментариях. Сейчас этот пост удален.

Дениченко в ответ на критику заявил, что на месте жительницы Стрежевого «поостерегся бы такое мнение выражать публично» и пригрозил «неприятностями» и «парнями с войны»:

То обесценивание, которое происходит в этом чате (а ведь достаточно просто установить всех, кто 💯 на ваш комментарий поставил), может рано или поздно вылиться в неприятности.

Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Парни придут с войны и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил. Потом поздно будет думать и бегать жаловаться.

Другая жительница отметила, что «неадекватно в реальной жизни спрашивать за дизлайк в соцсети». На что Дениченко ответил: «Я не спрашиваю, я предупреждаю. Закончится — тогда будем определяться кто прав был, кто виноват. А сейчас надо сплотиться и поддерживать наших бойцов».

«Медиазона» отмечает, что сам Дениченко служил в армии как срочник. Он — выпускник Томского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «Экономика и управление на предприятиях».

Дениченко стал мэром Стрежевого в 2021 году, а до этого работал в налоговой инспекции и возглавлял финансовое управление городской администрации. Чиновник не раз привлекал внимание СМИ своими высказываниями о российско-украинской войне и наборе военных на контракт. Так, в начале октября он заявил, что «новые бойцы нужны, чтобы заменить выбывающих из строя раненых и убитых».