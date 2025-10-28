Миллиардер Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию «Грокипедию» (Grokipedia), которая должна стать альтернативой «Википедии» и которая, по его мнению, уже сейчас лучше нее.

В энциклопедии Маска, разработанной его компанией , пока доступно более 800 тысяч англоязычных статей. «Википедия» на сегодняшний день насчитывает более семи миллионов статей. Стартовая страница Grokipedia представляет собой строку поиска. Оформление статей с информацией похоже на страницы в «Википедии».

Как отмечает The Verge, «Википедия» позволяет пользователям редактировать статьи, но в Grokipedia, вероятно, это недоступно. Журналист издания обнаружил кнопку редактирования только на нескольких статьях, но после ее нажатия показывается история правок, но кто их сделал, не указано. Свои правки внести невозможно. В статьях также стоит отметка, что факты из них проверил разработанный xAI искусственный интеллект Grok.

Некоторые статьи в Grokipedia основаны на статьях из «Википедии», подчеркивает издание. На некоторых из них есть приписка: «Контент адаптирован из „Википедии“». Некоторые из страниц (например, статья о PlayStation 5) практически идентичны размещенным в «Википедии».

Некоторые статьи Grokipedia могут вызвать вопросы, пишет The Verge. Например, в «Википедии» в статье об изменении климата говорится, что «существует почти единодушный научный консенсус» о роли человека в потеплении. В Grokipedia же говорится, что заявления о единодушном консенсусе основаны на избирательных исследованиях, а СМИ и такие организации как Greenpeace «способствуют усилению общественной тревоги» и являются частью «скоординированных усилий по представлению этой проблемы как экзистенциального императива, влияя на общественный дискурс и политику».

The Bell обратил внимание, что российские провластные СМИ уже похвалили Grokipedia. В частности, государственное агентство РИА Новости выпустило материал, в котором говорится, что энциклопедия Маска в отличие от «Википедии» «описывает исторические предпосылки начала» российского вторжения в Украину, а также «не укрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине».

Илон Маск неоднократно критиковал «Википедию», призывая в том числе прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии, пока та «не восстановит баланс в редакторских полномочиях». В январе 2025 года, напоминает The New York Times, миллиардер критиковал «Википедию» после того, как в статье о нем появилась запись, что его жест со вскинутой рукой многими был воспринят как нацистское приветствие.