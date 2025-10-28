Маск запустил Grokipedia — альтернативу «Википедии»
Миллиардер Илон Маск запустил онлайн-энциклопедию «Грокипедию» (Grokipedia), которая должна стать альтернативой «Википедии» и которая, по его мнению, уже сейчас лучше нее.
В энциклопедии Маска, разработанной его компанией xAI, пока доступно более 800 тысяч англоязычных статей. «Википедия» на сегодняшний день насчитывает более семи миллионов статей. Стартовая страница Grokipedia представляет собой строку поиска. Оформление статей с информацией похоже на страницы в «Википедии».
Как отмечает The Verge, «Википедия» позволяет пользователям редактировать статьи, но в Grokipedia, вероятно, это недоступно. Журналист издания обнаружил кнопку редактирования только на нескольких статьях, но после ее нажатия показывается история правок, но кто их сделал, не указано. Свои правки внести невозможно. В статьях также стоит отметка, что факты из них проверил разработанный xAI искусственный интеллект Grok.
Некоторые статьи в Grokipedia основаны на статьях из «Википедии», подчеркивает издание. На некоторых из них есть приписка: «Контент адаптирован из „Википедии“». Некоторые из страниц (например, статья о PlayStation 5) практически идентичны размещенным в «Википедии».
Некоторые статьи Grokipedia могут вызвать вопросы, пишет The Verge. Например, в «Википедии» в статье об изменении климата говорится, что «существует почти единодушный научный консенсус» о роли человека в потеплении. В Grokipedia же говорится, что заявления о единодушном консенсусе основаны на избирательных исследованиях, а СМИ и такие организации как Greenpeace «способствуют усилению общественной тревоги» и являются частью «скоординированных усилий по представлению этой проблемы как экзистенциального императива, влияя на общественный дискурс и политику».
The Bell обратил внимание, что российские провластные СМИ уже похвалили Grokipedia. В частности, государственное агентство РИА Новости выпустило материал, в котором говорится, что энциклопедия Маска в отличие от «Википедии» «описывает исторические предпосылки начала» российского вторжения в Украину, а также «не укрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине».
Илон Маск неоднократно критиковал «Википедию», призывая в том числе прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии, пока та «не восстановит баланс в редакторских полномочиях». В январе 2025 года, напоминает The New York Times, миллиардер критиковал «Википедию» после того, как в статье о нем появилась запись, что его жест со вскинутой рукой многими был воспринят как нацистское приветствие.